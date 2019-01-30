Возрождение легенды: "Волги" повторят маршрут ралли Монте-Карло

На машинах установлены прошедшие доработку двигатели ГАЗ, которые ведут свою родословную от того мотора, который стоял на "оригиналах".

Первого февраля стартует Rallye Monte-Carlo Historique (RMCH). Два российских экипажа будут участвовать в гонке на "Волгах" ГАЗ-21 – как 55 лет назад это сделали советские пилоты, впервые вышедшие на один из самых главных стартов автоспорта.

Советские гонщики дважды участвовали в ралли Монте-Карло, в 1964 и 1965 годах – и оба раза из Минска. В первый раз это были три "Волги" ГАЗ-21 и два "Москвича-403".

Эти модели, как и еще два других советских автомобиля, теперь могут принимать участие в "исторической реконструкции" гонки тех лет.

Волги прошли основательную доработку и получили как новые двигатели, коробки передач, элементы подвески, тормоза, так и штурманское оборудование, каркас безопасности и, что немаловажно, гидроусилитель руля. Этого всего не было у гонщиков, выходивших на старт в 1960-х.

Смотрите на видео Sputnik, как участники стартовали из Москвы.