Как тату-мастер из Индии сделал из своего тела мультибренд

"Эти татуировки – шкала моей жизни", - говорит Джейсон Джордж.
Всего на теле индийца 521 татуировка.
Индийский тату-мастер набил себе 442 логотипа любимых брендов: лого первой машины, мобильного телефона, школы и колледжа, а также любимой газеты и телеканала.
"Эти татуировки – шкала моей жизни", - говорит Джейсон Джордж.
Всего на теле индийца 521 татуировка.
Работники железной дороги в Чикаго (США) вынуждены открытым огнем разогревать рельсы, чтобы поезда могли по ним двигаться. Смотрите на видео, как спасают пути от мороза.
Ахмед Хумэйд из сектора Газа дарит старым книгам вторую жизнь. Из потрепанных страниц он складывает объемные шедевры.
Повар из Китая вдохновился файер-шоу барменов и решил повторить их трюки на своей кухне.
Львицы Кай, Чарли, Лука и львенок Натан обрели новую жизнь на африканской земле.
О том, какие льготы предоставляются репатриантам в Абхазии, на что уходит бюджет Министерства по репатриации и как потомки махаджиров справляются с языковым барьером на родине, читайте в интервью Sputnik с начальником социально-адаптационного отдела ведомства Алясом Нанба.
Украинская прокуратура просила дать Вышинскому срок для ознакомления с делом в три рабочих дня.
Ранее Симоньян опубликовала пост с призывом помочь собрать деньги на реабилитацию Мусы Умаханова, который в 2016 году участвовал в боях за донецкий аэропорт на стороне ДНР.