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Как тату-мастер из Индии сделал из своего тела мультибренд

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© Видео Associated Press \ Caters News

Индийский тату-мастер набил себе 442 логотипа любимых брендов: лого первой машины, мобильного телефона, школы и колледжа, а также любимой газеты и телеканала.

"Эти татуировки – шкала моей жизни", - говорит Джейсон Джордж.

Всего на теле индийца 521 татуировка.

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