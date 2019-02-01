Как тату-мастер из Индии сделал из своего тела мультибренд

О том, какие льготы предоставляются репатриантам в Абхазии, на что уходит бюджет Министерства по репатриации и как потомки махаджиров справляются с языковым барьером на родине, читайте в интервью Sputnik с начальником социально-адаптационного отдела ведомства Алясом Нанба.

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