Папа может: отец придумал новое зимнее развлечение

Выйдя в свой заснеженный двор, мужчина обнаружил машину, заваленную снегом, не долго думая, он взял ребенка и почистил авто.
Ребенку понравилась идея отца - использовать его в виде щетки.
В США бушует стихия - снегопады и небывалые морозы, которые приводят к гибели людей. Но даже среди этой непогоды нашлось место для радости и развлечений. Смотрите на видео, какую практичную игру придумал мужчина из Огайо.
Выйдя в свой заснеженный двор, мужчина обнаружил машину, заваленную снегом, не долго думая, он взял ребенка и почистил авто.
Ребенку понравилась идея отца - использовать его в виде щетки.
Работники железной дороги в Чикаго (США) вынуждены открытым огнем разогревать рельсы, чтобы поезда могли по ним двигаться. Смотрите на видео, как спасают пути от мороза.
Индийский тату-мастер набил себе 442 логотипа любимых брендов: лого первой машины, мобильного телефона, школы и колледжа, а также любимой газеты и телеканала.
Ахмед Хумэйд из сектора Газа дарит старым книгам вторую жизнь. Из потрепанных страниц он складывает объемные шедевры.
Повар из Китая вдохновился файер-шоу барменов и решил повторить их трюки на своей кухне.
Жители района сухумского Маяка в социальных сетях жалуются на невыносимый запах, который доносится от местных предприятий по переработке рыбы.
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД.
Отключение электричества в центральной части столицы связано с заменой оборудования на ПС "Сухум-1".