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Папа может: отец придумал новое зимнее развлечение

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В США бушует стихия - снегопады и небывалые морозы, которые приводят к гибели людей. Но даже среди этой непогоды нашлось место для радости и развлечений. Смотрите на видео, какую практичную игру придумал мужчина из Огайо.

Выйдя в свой заснеженный двор, мужчина обнаружил машину, заваленную снегом, не долго думая, он взял ребенка и почистил авто.

Ребенку понравилась идея отца - использовать его в виде щетки.

 



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Ребенок-щетка: как отец придумал новое зимнее развлечение
Папа может: отец придумал новое зимнее развлечение
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