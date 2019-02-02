Зеркальный ответ: Путин отреагировал на выход США из ДРСМД

Реакция Москвы на решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет зеркальной — Россия приостанавливает участие в соглашении.

Путин потребовал впредь не инициировать переговоры с США по разоружению. Он подчеркнул, что Вашингтон все время изыскивает предлоги для демонтажа системы безопасности в мире и не поддерживает никакие российские предложения по разоруженческой тематике.

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", — заявил президент.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Госсекретарь Майк Помпео отметил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этому вопросу.