Тридцать лет одиночества: как живет отшельник в самом холодном месте на Земле

Один на сотни километров в самом холодном обитаемом месте на планете Земля.

Уже 30 лет отшельник Тимофей Меньшиков живет вдали от цивилизации. Он пережил шестидесятиградусные морозы и сорокаградусную жару.

Живет отшельник в домике из земли и дерева. А питается лишь, "что Бог послал". Его друзья и компаньоны - только собака и кошка.

Все детство Тимофей, его брат и сестры провели в детских домах. Но затем судьба разлучила их. После нескольких попыток найти родных Тимофей отчаялся и решил уйти в леса.

Недавно родственники нашли отшельника и теперь он готовит свой домик к встрече давно потерянных близких.