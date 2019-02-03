16:33 03 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.66
  • EUR75.15
Поиск
Видео

Тридцать лет одиночества: как живет отшельник в самом холодном месте на Земле

Получить короткую ссылку
247890

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

Тимофей Меньшиков пережил шестидесятиградусные морозы и сорокаградусную жару.

Один на сотни километров в самом холодном обитаемом месте на планете Земля.

Уже 30 лет отшельник Тимофей Меньшиков живет вдали от цивилизации. Он пережил шестидесятиградусные морозы и сорокаградусную жару.

Живет отшельник в домике из земли и дерева. А питается лишь, "что Бог послал". Его друзья и компаньоны - только собака и кошка.

Все детство Тимофей, его брат и сестры провели в детских домах. Но затем судьба разлучила их. После нескольких попыток найти родных Тимофей отчаялся и решил уйти в леса.

Недавно родственники нашли отшельника и теперь он готовит свой домик к встрече давно потерянных близких.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Химера", "Волосатая креветка" и "Краб-злодей": лучшие подводные снимки года
Тридцать лет одиночества: как живет отшельник в самом холодном месте на Земле
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia