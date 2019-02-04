18:18 04 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR75.06
Поиск
Видео

"Откапывали людей, чем могли": очевидец рассказал об аварии под Калугой

Получить короткую ссылку
425 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

Автобус с детьми, которые ехали на выступление в конкурсе, опрокинулся в Калужской области в воскресенье 3 февраля.

Пассажир перевернувшегося под Калугой автобуса и очевидец ЧП рассказали о произошедшем. По словам находившейся в салоне Наиры, скоростной режим не был нарушен: "Мы ехали нормально". Она добавила, что после ЧП водитель принялся вытаскивать детей. Очевидец рассказал, как пришел на помощь. "Откапывали людей, чем могли", - вспоминает Евгений Жаворонков.

Перевозивший детей автобус опрокинулся в Калужской области, жертвами ЧП стали семь человек, в том числе трое детей, более 30 пассажиров пострадали. Школьники ехали в Калугу на конкурс в филармонию из Ярцево. Водитель автобуса задержан, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По теме

Автобус с детьми попал в аварию в Калужской области: есть погибшие
Количество жертв при ДТП в Калужской области возросло до семи человек


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Загадки прошлого: фото найденного в Египте некрополя эпохи Птолемеев
Стояли насмерть: архивные кадры битвы под Сталинградом
Как менялась цена на хлеб в Абхазии
Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

Соцсети

Sputnikabkhazia