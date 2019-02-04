"Откапывали людей, чем могли": очевидец рассказал об аварии под Калугой

Автобус с детьми, которые ехали на выступление в конкурсе, опрокинулся в Калужской области в воскресенье 3 февраля.

Пассажир перевернувшегося под Калугой автобуса и очевидец ЧП рассказали о произошедшем. По словам находившейся в салоне Наиры, скоростной режим не был нарушен: "Мы ехали нормально". Она добавила, что после ЧП водитель принялся вытаскивать детей. Очевидец рассказал, как пришел на помощь. "Откапывали людей, чем могли", - вспоминает Евгений Жаворонков.

Перевозивший детей автобус опрокинулся в Калужской области, жертвами ЧП стали семь человек, в том числе трое детей, более 30 пассажиров пострадали. Школьники ехали в Калугу на конкурс в филармонию из Ярцево. Водитель автобуса задержан, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.