Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: как строят железнодорожные подходы к Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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