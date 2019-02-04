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Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: как строят железнодорожные подходы к Крымскому мосту

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© Видео Инфоцентр "Крымский мост"

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.



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