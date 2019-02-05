Как живые: американец снимает реалистичные фото игрушек

В объективе Джареда Миддлтона оживают имперцы из "Звездных войн" и даже покемоны. 26-летний сотрудник колл-центра украшает фотографии игрушечных фигурок с помощью фейерверков и специальных аэрозолей.
Американец Джаред Миддлтон ведет блог в Instagram, в котором публикует реалистичные фотографии игрушек.
В объективе Джареда Миддлтона оживают имперцы из "Звездных войн" и даже покемоны. 26-летний сотрудник колл-центра украшает фотографии игрушечных фигурок с помощью фейерверков и специальных аэрозолей.
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