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Как живые: американец снимает реалистичные фото игрушек

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© Видео AP

Американец Джаред Миддлтон ведет блог в Instagram, в котором публикует реалистичные фотографии игрушек.

В объективе Джареда Миддлтона оживают имперцы из "Звездных войн" и даже покемоны. 26-летний сотрудник колл-центра украшает фотографии игрушечных фигурок с помощью фейерверков и специальных аэрозолей.



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