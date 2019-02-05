Мама Бэй: эколог помогает выжить осиротевшим диким животным в Зимбабве

С 2014 года молодая защитница животных Бэй Пигорс помогает выжить осиротевшим животным в Зимбабве. Для этого она создала заповедник Free to be Wild ("Свобода быть диким - ред.).
Молодая защитница животных Бэй Пигорс организовала заповедник в Зимбабве, заменив маму множеству осиротевших зверят.
С 2014 года молодая защитница животных Бэй Пигорс помогает выжить осиротевшим животным в Зимбабве. Для этого она создала заповедник Free to be Wild ("Свобода быть диким - ред.).
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