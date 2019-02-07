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Два войска под одной крышей: волгоградец превратил подвал в удивительный музей войны

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Удивительную коллекцию оружия, обмундирования и снаряжения немецкой и советской армий времен Сталинградской битвы собрал у себя дома житель Волгограда Александр Егоров.

Собрал коллекцию генерал-майор полиции Александр Егоров, который потратил 17 лет, подбирая своим "удальцам" наиболее приближенный к реальности внешний вид и позу.

40 манекенов – советские солдаты, политруки и офицеры, а также немецкие танкисты, стрелки, гренадеры, саперы и жандармы – гордость Александра Егорова.

В зависимости от рода войск манекена Егоров подбирает каждому подходящий образ, а иногда и имя.

О каждом представленном экземпляре генерал-майор готов рассказывать подолгу, описывая на нем каждый предмет и элемент экипировки.

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