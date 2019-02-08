Мушни Ласурия зачитал отрывок из письма Фазиля Искандера об Апсуара

Во время видеомоста Москва-Сухума на тему "Апсуара в XXI веке: новые вызовы и возможности" в пресс-центре Sputnik народные поэт Абхазии отметил, что для абхазов кодекс Апсуара своеобразная библия – образ жизни и мыслей народа. Поэт также процитировал переписку с абхазским писателем Фазилем Искандером в 1978 году. Вот что он писал о кодексе чести абхазов.

"Существование маленьких народов, столь же грандиозно и всемирно необходимо, как существование великих наций. Если в силу определенных исторических и психологических причин этот маленький народ смог сохранить в себе высшие человеческие достоинства, такие как совесть и честь, то он имеет право не только на равное существование, но и может обогатить нравственную жизнь других народов", - прочитал Ласурия.