Буря мглою: как Австралию накрыло песком

Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря. Стихия вызвана сильными ветрами, которые подняли в воздух пыль и сухую землю. Власти рекомендуют жителям оставаться дома.
По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря.
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря. Стихия вызвана сильными ветрами, которые подняли в воздух пыль и сухую землю. Власти рекомендуют жителям оставаться дома.
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