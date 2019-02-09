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Буря мглою: как Австралию накрыло песком

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По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря.

Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря. Стихия вызвана сильными ветрами, которые подняли в воздух пыль и сухую землю. Власти рекомендуют жителям оставаться дома.

Теги:
песчаные бури, Австралия


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