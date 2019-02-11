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Остаться в живых: обитатели аварийного барака в Гагре показали свой быт

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Темы:
"Дежурный по району" (24)
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Корреспонденты информационного агентства Sputnik Абхазия побывали в аварийном доме в Гагре и узнали, в каких условиях живут около десятка семей и чего они опасаются.

 

Многоквартирный барак, который уже не имеет даже адреса, был построен в середине 1930-х годов. Он расположен буквально в нескольких десятках метров напротив универмага "Континент" в Гагре.

Злата Симонова живет в этом доме вместе с супругом и двумя детьми. Она провела журналистам экскурсию по аварийному зданию и показала самые опасные в нем места. Ее 82-летний сосед Владимир Терзян – инвалид I группы получил комнату в этом доме 20 октября 1956 года.

Когда поднимается сильный ветер, они стараются не находиться внутри квартиры и выходят на улицу. В любой момент может что-то упасть на голову, неизвестно как долго получится так увертываться от судьбы. 

Слепой пожилой мужчина хорошо ориентируется в своих владениях, но каждый шаг по ним представляет угрозу для жизни. Полы давно проваливаются, потолочные доски провисли.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Темы:
"Дежурный по району" (24)

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