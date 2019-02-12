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Мусор как укрытие: за что осьминоги полюбили бутылки на дне морском

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© Видео AP

Осьминоги на морском дне используют пустые бутылки как убежище от хищников.

Бытовой мусор на морском дне стал убежищем для осьминогов, которые прячутся от хищников в пластиковых бутылках и старых шинах.

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