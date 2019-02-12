Мусор как укрытие: за что осьминоги полюбили бутылки на дне морском

Бытовой мусор на морском дне стал убежищем для осьминогов, которые прячутся от хищников в пластиковых бутылках и старых шинах.
Осьминоги на морском дне используют пустые бутылки как убежище от хищников.
Бытовой мусор на морском дне стал убежищем для осьминогов, которые прячутся от хищников в пластиковых бутылках и старых шинах.
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Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите первую серию.
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