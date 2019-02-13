Сочетание несочетаемого: флорист рассказала, как выбрать букет ко Дню влюбленных

По словам флориста Этери Тарба, ко Дню влюбленных молодые люди предпочитают выбирать букеты пастельных или ярких тонов. В современной флористике уже давно не используют правила несочетаемости разных видов цветов, главный критерий – креативность и вкус. Для современной девушки важно, чтобы букет был большим и оригинальным.

Этери собрала букет из белых и мелких кустовых роз, хризантем, гортензий и сирени и "приправила" его крашенными листьями эвкалипта. Последний штрих – бледно-бирюзовая обертка.

"Обертка – очень важная часть. Она служит "оправой" для букета, поэтому цветовая гамма, текстура и фактура должны быть правильно подобраны. Более того, она придает букету объем", - объяснила она.