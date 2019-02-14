"Лыжи благороднее": Путин и Лукашенко покатались на горных трассах в Сочи

Президенты двух стран встретились в Сочи для проведения многодневных переговоров. В ходе обсуждения двусторонних отношений они решили сделать перерыв и отправились на горнолыжную трассу.

Путин и Лукашенко опробовали два километровых склона, в общей сложности они провели там около часа, сообщает РИА Новости.

Лидер России оценил качество трассы, а в беседе с одним из туристов горнолыжного центра поставил точку в извечном спортивном споре "Лыжи или сноуборд?".

"Лыжи благороднее", — ответил он.

Президент также допустил, что рано или поздно попробует встать и на доску.

Белорусский президент рассказал, что уже успел прокатиться по сочинским трассам и назвал город "родным домом". Лукашенко напомнил, что белорусская сторона имеет в горном кластере в Сочи две гостиницы и особняки, заполненные туристами.