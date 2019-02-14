Никто не хотел умирать: абхазские ветераны вспомнили, как уходили из Афганистана

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В канун этой даты участники войны в Афганистане поделились своими воспоминаниями в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Вопрос о выводе советских войск впервые возник еще в 1988 году, вспоминает ветеран войны Гела Ванача.

"Мы туда попали только в 1987 году, когда услышали от Михаила Горбачева, что войска надо выводить, естественно, были рады этому, мы даже накрыли стол, приготовили торт, мы его готовили из печенья, вымачивали в соке, намазывали сгущенкой", - говорит он.

© Sputnik / Валерий Шустов Торт из печенья: как участники афганской войны приняли весть о выводе войск

Гела Ванача отмечает, что, отправляясь в Афганистан, восемнадцатилетние юноши плохо себе представляли, что такое война, поэтому новость о выводе войск была воспринята положительно.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию Афганистана за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. За десять лет войны погибло почти 14 тысяч советских солдат. В годы войны в Афганистане было призвано более трехсот человек из Абхазии проходивших там службу, из них тринадцать человек погибло.