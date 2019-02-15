Доноры в форме: как в Сухуме проходила сдача крови военными Абхазии и России

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии впервые приняли участие в акции "Стань донором! Сдай кровь нуждающимся больным!".

Перед тем как сдать кровь, военнослужащие прошли медицинский осмотр, проверили давление и вес. Медсестра также поинтересовалась у военнослужащих о наличии аллергии на препараты и перенесенных операциях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Российские и абхазские военные стали донорами крови

По словам заведующей лабораторией Республиканской больницы Инги Шакая, главный критерий для того, чтобы стать донором, – желание человека.

"В первую очередь это акт гуманизма. Каждый сдающий кровь человек помогает другому в спасении жизни. Сегодня ребята сдали немалое количество крови разных групп, в том числе редких. Эта акция очень сплачивает людей и показывает, что люди разных национальностей и из разных государств могут вместе сделать хорошее дело", - добавила врач.

Одним из первых кровь сдал рядовой российской Военной базы ЮВО 20-летний Сергей Анчихров. В акции он принимает участие в первый раз, но донором он был уже трижды. У Сергея одна из самых редких групп крови – третья отрицательная.

"В первый раз я решил помочь определенному человеку, который потерял много крови и нуждался в переливании. Неважно, кому ты оказываешь помощь, сегодня мы пришли помочь нуждающемуся в крови населению Абхазии. А страха перед сдачей крови уже давно никакого нет", – признался он.

Всего российские и абхазские военнослужащие сдали около 25 литров крови в помощь больным.