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Мастер-класс от президента: Путин провел часовую тренировку на татами в Сочи

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© Sputnik / Михаил Климентьев

14 февраля Путин посетил спортивный комплекс в Сочи, где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провел часовую тренировку.

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