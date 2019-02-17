Мастер-класс от президента: Путин провел часовую тренировку на татами в Сочи

14 февраля Путин посетил спортивный комплекс в Сочи, где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провел часовую тренировку.
Валаам — самый древний монастырь на севере России. Монастырское садоводство на острове возникло в 1810 году.
Премьерный показ детской сказки состоялся в Русском театре драмы 15 февраля.
Сборная российских девушек-военнослужащих по ски-альпинизму готовится к состязаниям в Австрии.
Пресс-тур журналистов Абхазии на ИнгурГЭС, организованный РУП "Черноморэнерго", состоялся в четверг 14 февраля.
Волна протестов прокатилась по столице Гаити Порт-о-Пренс еще на минувшей неделе.
Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".
Издание приводит в качестве примера успех компании "Яндекс", которая может стать одновременно российским Amazon, Google, Uber и TomTom.