Кругосветка с крошками: семья провела декретный отпуск в путешествии

Ради путешествий супруги продали машину и сдавали в аренду дом в Лондоне.

Эти крошки уже успели увидеть полмира. Карен, мама малышей, решила спланировать декретный отпуск с пользой для кругозора.

Когда старшей Эсме было полгода, семейство отправилось в Сингапур. С тех пор они почти все время на чемоданах. Эсме посетила более 40 стран, младший Куинн - около 30.

Они были в Гонконге, Тайване Колумбии, на Бали и Панаме. Залезали на Мачу Пикчу и покоряли пустыню в ОАЭ.

Папа Шон, работающий не по найму, смог взять отпуск, чтобы быть с семьей.

Своими впечатлениями Карен делится в социальных сетях.