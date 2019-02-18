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Кругосветка с крошками: семья провела декретный отпуск в путешествии

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© Видео Associated Press

Ради путешествий супруги продали машину и сдавали в аренду дом в Лондоне.

Эти крошки уже успели увидеть полмира. Карен, мама малышей, решила спланировать декретный отпуск с пользой для кругозора.

Когда старшей Эсме было полгода, семейство отправилось в Сингапур. С тех пор они почти все время на чемоданах. Эсме посетила более 40 стран, младший Куинн - около 30.

Они были в Гонконге, Тайване Колумбии, на Бали и Панаме. Залезали на Мачу Пикчу и покоряли пустыню в ОАЭ.

Папа Шон, работающий не по найму, смог взять отпуск, чтобы быть с семьей.

Своими впечатлениями Карен делится в социальных сетях.

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Теги:
путешествия


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