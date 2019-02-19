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Гусеницы на снегу: смотрите как российские сноубайкеры порезвились в Абхазии

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© Видео Enduro Syndicate (@endurosyndicate)

Семь российских сноубайкеров 25 января организовали массовый выезд в горы Абхазии на снежных мотоциклах для проверки себя и техники.

Российские сноубайкеры в январе 2019 года решили покорить абхазские горы на снежных мотоциклах. Для этого они поднялись на машинах на Рицу, а оттуда на сноубайках отправились покорять точку Аджара.

"Выше Ауадхары есть замечательное место Аджара. Нас было больше 10 человек. Было семь сноубайков и четыре снегохода. Мы ездили по разным долинам, выезжали на перевал Пыв. Были непередаваемые ощущения", – рассказал сноубайкер Виктор Шпалов. 

Абхазские горы, по его словам, схожи с сочинскими, где обычно тренируются сноубайкеры. Но в Абхазии гораздо дружелюбнее относятся к новому виду спорта.

"Здесь всегда рады гостям, подсказывают, куда проехать, в то время, как в Сочи существует ряд ограничений – административных, территориальных. Поэтому, когда мы приезжаем в Абхазию, попадаем в безграничные просторы", – добавил Шпалов.

Сноубайк – комбинация кроссового байка со снегоходом. При комплектации сноубайка с мотоцикла полностью снимаются колеса. Вместо переднего и заднего колес устанавливают лыжу и гусеничную систему.

Теги:
Абхазия


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