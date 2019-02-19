Никуда не делся: смотрите, что стало с ликом Богородицы на окне дома в Гале

Два года назад в день Пасхи, 16 апреля, житель села Первый Гал Бадри Кецбая вместе с женой обнаружили очертания, которые напомнили им лик Богородицы.

В пасхальные дни 2017 года на окне дома жителя села Первый Гал Бадри Кецбая появилось необычное изображение. Многие разглядели в нем очертания образа Божьей матери.

Сын Бадри сфотографировал это окно c ликом и опубликовал в социальных сетях. И уже на второй день размеренная жизнь семьи кардинально изменилась, в дом потянулись тысячи паломников со всех концов Абхазии и даже из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лик не в окне: куда делся образ Богородицы на стекле частного дома в Гале

Одни поверили в изображение, как в божественное явление, другие не увидели ничего необычного. Бадри же считает лик на окне дома знаком свыше.

Со временем лик не изменился. А паломники не переставали приходить в дом Бадри Кецбая. Это стало доставлять неудобства для домочадцев. Постоянные визиты нарушали покой семейства.

Спустя полгода Бадри Кецбая решил, что нужно построить часовню и перенести туда стекло с ликом. За благословением он обратился к настоятелю храма в селе Хяцха отцу Матвея. Местные жители поддержали инициативу Бадри. После того, как возвели часовню, окно вынули из рамы и перенесли в церквушку.