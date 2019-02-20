17:12 20 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.86
  • EUR74.68
Поиск
Видео

Несправедливость надо устранить: Путин о ситуации с индексацией пенсий

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео Youtube/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.

© Sputnik / Александр Кряжев
Ориентир на внутреннее развитие: с чем обратился Путин к Федеральному Собранию

"Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это безусловно, так и есть, надо немедленно устранить", — заявил президент.

С текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. Путин подчеркнул, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не дополучили", — подчеркнул президент.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По теме

Путин: Россия не заинтересована в конфронтации с США
Путин обозначил приоритеты российской внешней политики
Ориентир на внутреннее развитие: с чем обратился Путин к Федеральному Собранию


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Главное суперлуние 2019
Путин о несправедливости, возникшей при индексации пенсий
Несправедливость надо устранить: Путин о ситуации с индексацией пенсий
Рак: вымыслы и факты о болезни

Соцсети

Sputnikabkhazia