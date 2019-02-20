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Пережить можно: сухумчане рассказали, как коротают время без света

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Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (11)
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Во избежание полной остановки ИнгурГЭС, электроэнергию будут отключать в Абхазии со среды 20 февраля с 11:00 до 14:00.

Отключения электричества в Абхазии начались 20 февраля.

В здании Кабмина по улице Званба, 9 госслужащие работают без света.

"В данный момент, когда утром только приступишь к графической работе все нормально. Но из-за отключения света приходится приостанавливать работу на время, чтобы не допустить ошибку, потому что все темно, освещение слабое", – рассказала главный специалист общего отдела Госупарвления по землепользованию и кадастру Наталья Лебедева.

В здании Кабинета министров по улице Лакоба ведомства работают бесперебойно. Здание подключено к автономному электричеству.

Отсутствие света многие сухумчане восприняли позитивно. Для некоторых это стало лишним поводом для живого общения с друзьями и родственниками.

Темы:
Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (11)

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Время живого общения: сухумчане рассказали, как коротают время пока нет света
Пережить можно: сухумчане рассказали, как коротают время без света
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