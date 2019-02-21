Темно не дома: в детсадах и школах рассказали, как переносят три часа без света

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Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (12)
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Корреспонденты Информационного агентства Sputnik посетили детские сады и школы Сухума для того, чтобы узнать, как на них отразилось ежедневное отключение электроэнергии в Абхазии.

Из-за ежедневных трехчасовых отключений электричества "тихий час" в детском саду "Алашара" начался раньше обычного. По словам методиста этого детсада Замиры Чукбар, без электричества тепло не долго задерживается.

Детскому саду "Амра" на Турбазе повезло чуть больше. Там есть дизельный генератор, но на момент нашего приезда туда, он был выключен в целях экономии. Повар Джульетта Хашиг сетует, что из-за отключения электроэнергии рабочий день теперь начинается на час раньше, иначе не успеешь приготовить обед.

В сухумской средней школе №2 тепло держится долго, чего не скажешь о средней школе №14 на Турбазе. Там дети сидят на уроках в верхней одежде.

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище, электроэнергию будут отключать в Абхазии ежедневно со среды 20 февраля.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.

Темы:
Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (12)

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