Оркестр и почетный караул: как Мираба Кишмария встречали в Цхинвале

Делегация из Абхазия во главе с министром обороны Мирабом Кишмария прибыла в Цхинвал по случаю празднования в Южной Осетии Дня защитника Отечества, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Глава оборонного ведомства Абхазии встретился со своим югоосетинским коллегой Ибрагимом Гассеевым.
Делегация из Абхазия во главе с министром обороны Мирабом Кишмария прибыла в Цхинвал по случаю празднования в Южной Осетии Дня защитника Отечества, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Пресс-конференция, посвященная строительству завода по производству энергооборудования в Очамчыре, состоялась в Sputnik в пятницу 22 февраля.
Корреспонденты информационного агентства Sputnik посетили детские сады и школы Сухума, чтобы узнать, как на них отразилось ежедневное отключение электроэнергии в Абхазии.
Международная аэрокосмическая выставка "АэроИндия-2019" (AeroIndia-2019) проходит в индийском городе Бангалор (штат Карнатака) с 20 по 24 февраля 2019 года.
Бои на "лазерных" или "световых" мечах, придуманные авторами "Звездных войн", пошли в массы и завоевали популярность.
Заседание Народного Cобрания – Парламента Республики Абхазии состоялось в пятницу 22 февраля.
Операция прошла к западу от деревни Кафр ан-Нубуда на севере провинции Хама.
Депутаты Парламента Абхазии рассмотрели постановление "О создании комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии" в пятницу 22 февраля.