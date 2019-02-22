Оркестр и почетный караул: как Мираба Кишмария встречали в Цхинвале

Операция прошла к западу от деревни Кафр ан-Нубуда на севере провинции Хама.

Депутаты Парламента Абхазии рассмотрели постановление "О создании комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии" в пятницу 22 февраля.