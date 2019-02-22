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Оркестр и почетный караул: как Мираба Кишмария встречали в Цхинвале

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Глава оборонного ведомства Абхазии встретился со своим югоосетинским коллегой Ибрагимом Гассеевым.

Делегация из Абхазия во главе с министром обороны Мирабом Кишмария прибыла в Цхинвал по случаю празднования в Южной Осетии Дня защитника Отечества, сообщает Sputnik Южная Осетия.

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Теги:
Мираб Кишмария


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