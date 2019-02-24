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Беспорядки на границе Венесуэлы с Колумбией: около 300 пострадавших

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Попытка госпереворота в Венесуэле (60)
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© Видео Youtube/RT на русском

Венесуэльская оппозиция 23 февраля пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено было принимать.

В результате столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии пострадали свыше 300 человек, оппозиция не получила материальную поддержку от США в обещанных объемах, Каракас разорвал отношения с Колумбией.

На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков с помощью, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека.

Сам лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, приехав в Колумбию накануне 23 февраля, нарушил запрет властей Венесуэлы на выезд из страны, а это может иметь свои законные последствия.

Более того, истекли 30 дней, когда он, будучи временным "главой" государства, должен был объявить президентские выборы. Этого так и не было сделано. Мадуро уже не раз иронизировал над лидером оппозиции, предлагая ему созвать голосование.

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (60)

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