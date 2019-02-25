14:54 25 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.26
  • EUR74.09
Поиск
Видео

"Король Лев" заставил плакать пса

Получить короткую ссылку
50 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео Facebook/Josh Myers

Американец Джош Майерс опубликовал в социальных сетях видео, на котором его четырехмесячная собака по кличке Луна подвывает и "плачет" во время просмотра мультфильма "Король Лев".

Сцена из "Короля Льва", в которой Симба узнает о смерти своего отца Муфасы, не оставляет равнодушными никого.

Щенок жалобно скулил и не мог сидеть на месте, переживая за львенка Симбу.

Ранее сообщалось, что ремейк мультфильма выйдет летом 2019 года. В озвучке принимали участие Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джон Оливер, Кигэн-Майкл Ки, Бейонсе и другие. К своей роли вернулся Джеймс Эрл Джонс. Над саундтреком ремейка, как и классического мультфильма, работал Элтон Джон.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красная дорожка "Оскара-2019": лучшие кадры
Пес расплакался во время просмотра трогательной сцены из Короля Льва
"Король Лев" заставил плакать пса
Вся правда о влиянии вина на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia