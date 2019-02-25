"Король Лев" заставил плакать пса

Американец Джош Майерс опубликовал в социальных сетях видео, на котором его четырехмесячная собака по кличке Луна подвывает и "плачет" во время просмотра мультфильма "Король Лев".

Сцена из "Короля Льва", в которой Симба узнает о смерти своего отца Муфасы, не оставляет равнодушными никого.

Щенок жалобно скулил и не мог сидеть на месте, переживая за львенка Симбу.

Ранее сообщалось, что ремейк мультфильма выйдет летом 2019 года. В озвучке принимали участие Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джон Оливер, Кигэн-Майкл Ки, Бейонсе и другие. К своей роли вернулся Джеймс Эрл Джонс. Над саундтреком ремейка, как и классического мультфильма, работал Элтон Джон.