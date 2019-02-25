Привет из жерла вулкана: искатель приключений сделал опасное селфи

Экстремал доказал, что можно не только покорить кипящую лаву, но и сделать впечатляющие фото на память.
Британец Кристофер Хорсли сделал селфи на кратере вулкана на острове Вануату в Тихом океане.
Экстремал доказал, что можно не только покорить кипящую лаву, но и сделать впечатляющие фото на память.
Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".
Американец Джош Майерс опубликовал в социальных сетях видео, на котором его четырехмесячная собака по кличке Луна подвывает и "плачет" во время просмотра мультфильма "Король Лев".
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Венесуэльская оппозиция 23 февраля пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено было принимать.
Депутаты Парламента Абхазии не приняли обе версии постановления о создании комиссии по изучению вопроса добычи нефти на территории Абхазии на сессии в пятницу 22 февраля.
Постановление "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов", запрещающее майнинг криптовалют, принял Кабмин Абхазии 28 декабря 2018 года.
Доклад по реализации поручений президента в сфере безналичных расчетов должен быть представлен до 30 апреля. Ответственными назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.