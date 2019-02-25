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Привет из жерла вулкана: искатель приключений сделал опасное селфи

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© Видео Youtube/РИА Новости

Британец Кристофер Хорсли сделал селфи на кратере вулкана на острове Вануату в Тихом океане.

 Экстремал доказал, что можно не только покорить кипящую лаву, но и сделать впечатляющие фото на память.



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