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Опубликованы кадры с места падения сбитых самолетов ВВС Индии

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© Видео Associated Press

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира.

Пакистанская армия заявила, что в среду утром сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.

Глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, одному из них требуется медицинская помощь.

Министерство иностранных дел Пакистана, в свою очередь, отметило, что целью нанесения ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

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