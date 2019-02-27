Опубликованы кадры с места падения сбитых самолетов ВВС Индии

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира.

Пакистанская армия заявила, что в среду утром сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.

Глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, одному из них требуется медицинская помощь.

Министерство иностранных дел Пакистана, в свою очередь, отметило, что целью нанесения ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".