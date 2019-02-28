Самолет скользит по взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, как по катку

Самолет занесло во время посадки, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Следователи завели по факту инцидента уголовное дело.
Бизнес-джет, выполнявший рейс из Баку в Москву, совершил жесткое приземление в Шереметьево.
Самолет занесло во время посадки, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Следователи завели по факту инцидента уголовное дело.
Летчики в отставке спасли военный аэродром в Таганроге, сделав из него авиамузей.
Кто бы мог подумать, что в схватке тигра и утки, выиграет последняя. Как ей это удалось, смотрите в видео.
Второй Международный открытый кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет на реке Юпшара с 15 по 17 марта.
Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира.
Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 28 февраля.
Размер резервного фонда Кабмина Абхазии не должен превышать 3% от расходования республиканского бюджета и в настоящее время составляет пятьдесят миллионов рублей.
На телеканале НТВ в начале марта состоится долгожданная премьера нового сезона международного вокального проекта "Ты супер!".