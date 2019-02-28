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Самолет скользит по взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, как по катку

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© Видео Youtube/RT на русском

Бизнес-джет, выполнявший рейс из Баку в Москву, совершил жесткое приземление в Шереметьево.

Самолет занесло во время посадки, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Следователи завели по факту инцидента уголовное дело.



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