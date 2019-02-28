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На энтузиазме: как летчики в отставке создали уникальный музей

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Летчики в отставке спасли военный аэродром в Таганроге, сделав из него авиамузей.

Военный аэродром в Таганроге в годы перестройки стал кладбищем самолетов, все машины планировалось сдать на металлолом. Их спасли военные летчики в отставке. Сейчас все списанные самолеты - экспонаты единственного на юге России музея авиации.



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Как летчики в отставке спасли военный аэродром в Таганроге
На энтузиазме: как летчики в отставке создали уникальный музей
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