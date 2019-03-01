Трамп ответил на вопрос корреспондента Sputnik и удивил западные СМИ

Президент США в ходе пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме ответил на вопрос корреспондента агентства Sputnik о возможности инспекций ядерных объектов КНДР.

Журналисты из США и Великобритании эмоционально восприняли и прокомментировали в своих соцсетях факт того, что корреспонденту информационного агентства Sputnik удалось задать вопрос Трампу, и то, что Трамп ответил на него.

"Американские журналисты рвут Twitter в праведном гневе от того, что их президент посмел ответить на вопрос Sputnik на брифинге в Ханое. Май френдз, вы лучше не волнуйтесь, а привыкайте", — написала позже главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram.