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Отцвела уж давно: как пшапская мимоза "погорела" к весне

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Ежегодно в конце февраля в Абхазии собирают мимозу, которую традиционно экспортируют в города России к Международному женскому празднику 8 Марта.

Во многих городах России и странах СНГ мимоза – символ начала весны и Международного женского праздника 8 Марта.

В районах Абхазии сбор мимозы начинается в конце февраля, но в этом году зима выдалась слишком теплой, и деревья зацвели еще в начале месяца. Собрать мимозу не удалось из-за частых дождей, в итоге большинство деревьев попросту "высохло".

В селе Пшап привычный желтый февральский пейзаж уже не такой яркий. Цветки на большинстве деревьев поредели или вовсе опали. "Пушистые" деревья встречаются редко, да и цена на раннюю мимозу не стоит усилий – 20-40 рублей за килограмм, в то время как на таможне у людей просят от 80 до 100 рублей за килограмм.

Сбор мимозы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Жительница села Эмма Кочумян на примере объяснила нам ситуацию.

"Вот на этом дереве два вида мимозы. Есть хорошая, а есть сгоревшая. Хорошей, конечно, мало осталось, а ранняя вся почернела", - добавила она.

Ее соседка Марго Кусикян ежегодно сдавала перекупщикам по несколько килограммов мимозы, но в этом году не удалось собрать и одного ящика, все выгорело.

Однако, несмотря на ситуацию в селе Пшап, по данным пресс-службы Южного таможенного управления, в преддверии 8 Марта из Абхазии в Россию было вывезено более 40 тонн мимозы. Первые партии мимозы направились в Россию уже после 7 февраля. 

За весь сезон планируется оформить порядка 130 тонн цветочной продукции. В 2018 году из Абхазии в Россию было ввезено более 90 тонн мимозы. В день таможенная служба оформляет до 1,5 тонны.

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