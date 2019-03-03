Рады гостям: Путин открыл Универсиаду в Красноярске

Лидер России в ходе выступления на церемонии открытия выразил уверенность, что Универсиада подарит самые добрые, приятные впечатления и войдет яркой страницей в историю мирового спорта.

Президент России Владимир Путин открыл всемирную зимнюю Универсиаду В Красноярске и пообещал гостям и спортсменам русское гостеприимство и прием с открытым сердцем, сообщает РИА Новости.

"Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем, и искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам, федерациям - за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям", - сказал Путин.

Он пожелал спортсменам удачи, убедительных и ярких побед. "Объявляю 29-ю всемирную зимнюю Универсиаду открытой", - сказал президент.

Мероприятие проходит на "Платинум-арена".

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр были построены 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.