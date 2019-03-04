Президентское имение: Sputnik побывал в родовом селе Сергея Багапш Джгерде

4 марта исполняется 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Воспоминаниями о нем поделились родственники, друзья и соседи.

Второй президент Абхазии приезжал в Джгерду каждые выходные и наравне со всеми занимался хозяйственными делами. Ни в одном другом месте он не чувствовал себя так уютно, как в этом селе, рассказал его двоюродный брат Валерий Багапш.

"Он всегда заботился о своем родовом доме. Мог находиться в Сухуме, но душа и сердце его были всегда здесь. Сергей говорил, что ни на одном курорте мира не сможет отдохнуть так, как здесь. Хотя он сюда приезжал больше трудиться, чем отдыхать", - поделился он.

Знаменитый на всю Джгерду старенький трактор Т-16 под номером 0001 и с инициалами Сергея Багапш все еще стоит прямо у ворот его усадьбы. По словам соседа, друга семьи и по совместительству сотрудника охраны Раули Джопуа, глава государства отлично водил и порой любил полихачить на своем железном "коне".

© Sputnik / Константин Грецов Лучше любого курорта: Сергей Багапш и его Джгерда

"Однажды мы спускались на этом тракторе, и на одном из поворотов я выпал из него, Сергей спросил, все ли хорошо со мной, я ответил, что все в порядке, и даже если что-то со мной произошло бы, президент рядом, он вылечит", - поделился курьезным случаем Джопуа.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Он окончил сухумскую среднюю школу №10. В 1972 году завершил учебу в Институте субтропического хозяйства в столице Абхазии по специальности "ученый-агроном".

Политическая карьера будущего президента республики началась с должности первого секретаря Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в 1979 году. Затем Багапш становится первым секретарем Очамчырского райкома Компартии Грузии. На один из ключевых постов в политической вертикали страны – первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия – его назначили в 1992 году. Спустя три года - первый вице-премьер Абхазии. С 1995 по 1997 он занимал должность премьер-министра республики.

После Сергей Багапш ненадолго уходит с политической сцены Абхазии и возглавляет Госкомпанию "Черноморэнерго". В 2004 году он был выдвинут кандидатом в президенты республики от общественно-политического движения "Амцахара". Кандидатуру Багапш также поддержало общественно-политическое движение "Аидгылара".

12 января 2005 года Сергей Багапш становится главой абхазского государства. Он ушел из жизни в московской клинике 28 мая 2011 году. Похоронен в родовом селе Джгерда.