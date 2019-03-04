Последствия торнадо в американском штате Алабама

По последним данным, число погибших достигло 22 человек.
Местные власти заявляют, что число погибших может увеличиться, так как приходят сообщения о пропавших без вести в результате стихийного бедствия.
Смотрите на видео кадры с места бедствия.
Число погибших из-за торнадо в штате Алабама в США растет.
По последним данным, число погибших достигло 22 человек.
Местные власти заявляют, что число погибших может увеличиться, так как приходят сообщения о пропавших без вести в результате стихийного бедствия.
Смотрите на видео кадры с места бедствия.
Видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум, посвященный началу третьего сезона телевизионного музыкального проекта "Ты супер!", прошел в понедельник 4 марта.
4 марта исполняется 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Воспоминаниями о нем поделились родственники, друзья и соседи.
Спустя полвека разлуки в доме престарелых встретились и обвенчались бабушка и дедушка. Смотрите их историю на видео.
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Видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум, посвященный началу третьего сезона телевизионного музыкального проекта "Ты супер!", состоялся в понедельник 4 марта.
Информационное агентство Sputnik подготовило вопросы на знание биографии второго президента Абхазии Сергея Багапш.
Указ вступает в силу со дня его подписания президентом России.