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Последствия торнадо в американском штате Алабама

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© RUPTLY.

Число погибших из-за торнадо в штате Алабама в США растет.

По последним данным, число погибших достигло 22 человек.

Местные власти заявляют, что число погибших может увеличиться, так как приходят сообщения о пропавших без вести в результате стихийного бедствия.

Смотрите на видео кадры с места бедствия.

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