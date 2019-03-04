Творческий "мост": организаторы и партнеры рассказали, чего ждать от "Ты супер!"

Третий сезон вокального проекта телеканала НТВ стартует в воскресенье 10 марта. В преддверии этого события состоялся видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал "Ты супер!" одним из самых главных и важных проектов телеканала.

"Этот сезон мы назвали "суперсезоном" по той причине, что в нем принимают участие не только новые ребята, но и участники первых двух сезонов. Предвкушая вопрос о том, справедливо ли это, я скажу такую вещь, для нас этот проект не просто какое-то соревнование, а некое движение и жизнь", - отметил Вайнштейн.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко заверил, что информационный партнер проекта "Ты супер!" информагентство Sputnik помогало и будет помогать. По его словам, смысл участия Sputnik в этом проекте носит социальный, объединяющий характер.

Совершенно особенным назвала "Ты супер!" замминистра образования России Татьяна Синюгина. На сегодняшний день в российских детских домах по разным причинам находятся тысячи детей и особенность этого проекта в том, что он дает этим ребятам новые возможности в творчестве и шанс приобрести семью.