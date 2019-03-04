Тимур Вайнштейн: теперь я понимаю, зачем стал заниматься телевидением

Десятого марта стартует третий вокальный конкурс "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Его откроет большой благотворительный гала-концерта, который пройдет на сцене Кремлевского дворца.

Впервые в шоу примут участие полуфиналисты и финалисты предыдущих сезонов.

Как пояснил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, судить третий сезон приглашены, кроме уже известных зрителям и участникам певицы Ёлки и композитора Игоря Крутого, актер Алексей Воробьев и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

"Детей нельзя жалеть, им нужно говорить правду. Все члены жюри говорят правду. Но они находят правильные слова, которые придают ребятам желание двигаться вперед ", - сказал Тимур Вайнштейн.

Он признался, что, когда придумывал идею конкурса, не предполагал, в какой масштабный проект он выльется. "Сегодня работает благотворительный фонд, большое количество людей считает это своим делом. Можно уверенно сказать, теперь понимаю, зачем в свое время пришел заниматься телевидением", - отметил Тимур Вайнштейн.

За два года в конкурсе "Ты супер!" приняли участие 319 человек из 18 стран мира. Телекомпания НТВ и информационное агентство и радио Sputnik выплачивают всем участникам, которые дошли до полуфинала, стипендии до совершеннолетия. В третьем сезоне выступят 57 участников – 21 новых и 36 участников прошлых сезонов.