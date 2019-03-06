Цена праздника: как абхазская мимоза "мигрирует" в Россию

Путь мимозы из Абхазии в Россию начинается на КПП "Псоу". Здесь закупщики пытаются выкупить товар у частных лиц по выгодной цене. В среднем килограмм мимозы на абхазской стороне можно продать от 40 до 100 рублей. После перехода границы цена увеличивается – закупщики продают мимозу крупным оптовикам по цене от 150 до 250 рублей за килограмм.

Подруги из села Алахадзы Светлана и Карина уже несколько лет занимаются экспортом мимозы. По их словам, урожай мимозы в этом году выдался хорошим, но таможенные пошлины слишком высокие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оттенки желтого: путь абхазской мимозы

"На абхазской стороне таможенники за килограмм берут 10-20 рублей, а на российской 60 рублей", – рассказала Светлана.

Прежде чем перевезти товар через границу, необходимо пройти таможенный контроль. Вначале нужно получить сертификат от Службы карантинного контроля.

"Граждане, которые перевозят серебристую акацию (ботаническое название мимозы – ред.), подают заявление на ее перевоз. Далее они должны взвесить продукцию, и мы выписываем им счет на пошлину. Для упрощения процедуры здесь поставили терминалы, в которых можно провести оплату", - объяснил старший инспектор таможенного контроля Саид Шамба.

Официальная таможенная стоимость мимозы 100 рублей за килограмм, с них и берут один процент.

Похожая процедура и в автомобильном коридоре. Проверку проходят автомобили, перевозящие от 25 килограммов продукции, один человек может оформить на себя максимум 500 килограммов. В среднем в день проверку проходят 10 грузовых машин.

© Sputnik / Нина Зотина Желтый бум: поставки мимозы из Абхазии в Россию бьют рекорды

На российской стороне в селе Веселое мимозу принимают большими партиями. Отсюда товар и попадает на цветочные рынки и в магазины российских городов.

Семья Романа Асатурова уже 13 лет занимается мимозой. В день принимают до 100 килограммов мимозы, в одну машину вмещается до 600 килограммов, или 100 коробок.

"Покупаем мы по 200, 250 и даже 300 за килограмм. При продаже добавляем сто рублей от закупочной стоимости. Все зависит от качества. Сегодня последний день, мы загружаем товар и отправляем, на прилавках он будет уже 7 марта", - рассказал он.

По словам замначальника отдела оформления таможенного поста "Псоу" Беслана Кобахия, экспорт мимозы из Абхазии в Россию в 2019 году начался с 11 февраля. В среднем в день частные и юридические лица перевозят от трех до пяти тонн. К 5 марта было экспортировано более 162 тонн.