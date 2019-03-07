Тигр льву товарищ: как в сочинском санатории хищники подружились

Четырехмесячный тигренок Смурфик и трехмесячный львенок Ева подружились в сочинском санатории Октябрьский.

Юные друзья сообща исследуют мир, а также любят есть и спать вместе. Аппетит у них совсем не детский - в настоящее время они уплетают по два килограмма мяса в день, с удовольствием запивая его козьим молоком.

Звериной дружбе не суждено продлиться долго. Как только тигренку Смурфику исполнится шесть месяцев, их переселят в разные корпуса. Смурфика, скорее всего, отправят в зоопарк в Москве или Екатеринбурге.