23:26 07 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.96
  • EUR74.57
Поиск
Видео

Тигр льву товарищ: как в сочинском санатории хищники подружились

Получить короткую ссылку
85 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Животные вместе исследуют окружающую среду, а еще любят трапезничать и спать вместе.

Четырехмесячный тигренок Смурфик и трехмесячный львенок Ева подружились в сочинском санатории Октябрьский.

Юные друзья сообща исследуют мир, а также любят есть и спать вместе. Аппетит у них совсем не детский - в настоящее время они уплетают по два килограмма мяса в день, с удовольствием запивая его козьим молоком.

Звериной дружбе не суждено продлиться долго. Как только тигренку Смурфику исполнится шесть месяцев, их переселят в разные корпуса. Смурфика, скорее всего, отправят в зоопарк в Москве или Екатеринбурге.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вселенная Искандера: юбилейный вечер в РУСДРАМе
Тигр льву товарищ: как в сочинском санатории хищники подружились
6 жизненных принципов Чика
Правила жизни Чика

Соцсети

Sputnikabkhazia