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Вечно молодая кукла Барби отмечает 60-летие

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© Видео Youtube/ RT на русском

Первая Барби была выпущена компанией Mattel в 1959 году в США в штате Висконсин.

Создателями Барби были Рут и Эллиот Хэндлеры. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. Рост Барби составляет 29 см, ее пропорции по отношению к человеческому телу – 1:6.

Первая кукла была одета в закрытый черно-белый купальник, носила туфли на шпильке и солнцезащитные очки. 50 лет назад куклу можно было купить в двух вариантах: брюнетку и блондинку. Однако темноволосая кукла продавалась хуже, и ее сняли с производства, впоследствии заменив многочисленными подружками Барби.

Едва поступив в продажу, кукла Барби стала хитом. Шло время, а у Барби появлялись родственники и многочисленные подружки. Она меняла гардероб, появилось даже шикарное нижнее белье. Кукла стала владелицей автомобилей, велосипедов, домов и животных. Изменилась и фигура Барби – ее руки и ноги стали гнуться, она научилась говорить и даже петь. В 1961 году Барби "познакомилась" со своим бойфрендом Кеном. Они были вместе на протяжении сорока с лишним лет, хотя несколько раз производство Кена приостанавливалось

За время своего существования Барби сменила сотни профессий – от стюардессы до работницы ресторана McDonald's. Создатели знаменитой куклы утверждают, что этим она показывает, что у женщины всегда есть право выбора.

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