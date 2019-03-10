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Спасти Сейшелы: волонтеры убирают райский остров от мусора

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© Видео RT

По данным ООН, ежегодно в океан попадает около 13 миллионов тонн пластика.

На Сейшельских островах волонтеры организовали уборку побережья от пластиковых пакетов, бутылок и банок. Они пытаются не допустить превращения райского острова в помойку.

За 2018 год волонтеры провели 36 рейдов по побережью и собрали 5 тонн мусора. Власти ограничивают использование пластика, а владельцы кафе отказываются от трубочек. Однако этих мер недостаточно.

Активисты рассказывают, что за час они могут собрать до 200 килограмм мусора.

По вине пластика погибает более 100 тысяч морских млекопитающих и черепах. Если эта тенденция сохранится, то к 2050 году пластика в мировом океане будет больше, чем рыбы.

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Теги:
мусор


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