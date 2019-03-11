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Опубликовано видео с места крушения лайнера Boeing-737 в Эфиопии

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Пилот потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing-737 сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт, заявил глава компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.

Утром в воскресенье Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Все пассажиры погибли, сообщает РИА Новости.

Среди них было трое туристов-россиян. Представитель Ethiopian Airlines назвал среди пассажиров 32 граждан Кении, 18 Канады, девять Эфиопии, по восемь граждан Италии, Китая и США, по семь британцев и французов, шесть египтян, пять граждан Нидерландов, четырех индийцев, четырех словаков, трех австрийцев, двух граждан Марокко и двух испанцев, двух граждан Польши и двух граждан Израиля.

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Теги:
авиакатастрофы, Boeing 737


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