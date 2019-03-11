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Тронуть сердце: мастерица из Новосибирска создает куклы пожилых людей

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Пожилые люди – герои коллекции кукол Ирины, которая называется "Дорогие мои старики".

Своих персонажей мастерица изображает в ситуациях, не раз наблюдаемых внуками и внучками, и воспоминания о которых трогают сердце: ее бабушки и дедушки болтают на лавочке, подкармливают собаку-дворнягу или смотрят любимый сериал.

"Тяжелее просто эмоционально создать этот образ, потому что каждая фигурка, я считаю, это прожитая жизнь", – рассказывает жительница Новосибирска Ирина Верхградская о своих авторских куклах, изображающих людей в возрасте.

Конечно круг сюжетов Ирины значительно шире: от кукол принцесс и героев современных дней, тема пожилых людей для нее особенная, к которой мастерица относится "сочувственно".

По словам Ирины, большое удовлетворение ей приносит реакция людей, которая возникает после знакомства с ее коллекцией "Дорогие мои старики".

"То ли вспоминает своих, то ли вот, как мне пишут: "Пойду обниму свою маму" – после того, как посмотрели на мои вот эти работы. Мне кажется, это очень нужно", – считает Ирина.

Кукольных бабушек и дедушек Ирина лепит из запекаемого пластика, который, по ее мнению, удачно подходит для создания эффекта пожилого лица.



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