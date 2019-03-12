13:19 12 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.77
  • EUR74.07
Поиск
Видео

Таких панд вы еще не видели: в зоопарке Сиднея показали маленьких рыжиков

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

Умилительное видео трех детенышей редкой красной панды из сиднеевского зоопарка попало в Сеть.

Детеныши появились на свет седьмого декабря. Это стало настоящим событием для сотрудников зоологического парка. 

Красная или малая панда - это млекопитающее из семейства пандовых подотряда псообразных отряда хищных. Тем не менее, эти животные преимущественно питаются растительностью. Красная панда обитает в Непале и Бутане, а также в южном Китае. Этот зверек занесен в Красную Книгу как "уязвимый" вид.

Именно красная панда, а не лиса, как многие думают, изображена на логотипе популярного интернет-браузера Firefox.

По теме

Тигр льву товарищ: как в сочинском санатории хищники подружились
Плюшевая нежность: крошечным дикобразам заменил маму игрушечный мишка


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рецепт из прошлого: празднование жвабрана в Кутоле
Таких панд вы еще не видели: в зоопарке Сиднея показали маленьких рыжиков
Самые богатые женщины-знаменитости
Кардашьян в топе: богатейшие женщины-знаменитости

Соцсети

Sputnikabkhazia