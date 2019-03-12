Таких панд вы еще не видели: в зоопарке Сиднея показали маленьких рыжиков

Детеныши появились на свет седьмого декабря. Это стало настоящим событием для сотрудников зоологического парка.

Красная или малая панда - это млекопитающее из семейства пандовых подотряда псообразных отряда хищных. Тем не менее, эти животные преимущественно питаются растительностью. Красная панда обитает в Непале и Бутане, а также в южном Китае. Этот зверек занесен в Красную Книгу как "уязвимый" вид.

Именно красная панда, а не лиса, как многие думают, изображена на логотипе популярного интернет-браузера Firefox.