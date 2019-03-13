Ледяные путы застывшего озера Байкал

Можно бесконечно смотреть на ледяные лабиринты Байкала - чистейшая вода озера застывает прозрачным голубым льдом, гладь которого пересекают линии трещин.
Байкал - озеро в южной части Восточной Сибири, самое глубокое на планете, а также крупнейший природный резервуар пресной воды. Площадь озера составляет более 30 тысяч квадратных километров.
Можно бесконечно смотреть на ледяные лабиринты Байкала - чистейшая вода озера застывает прозрачным голубым льдом, гладь которого пересекают линии трещин.
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