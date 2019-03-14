Мойку для инвалидных колясок сконструировали в Казахстане

Призер чемпионата мира по паратанцам Ардак Оторбаев, который 12 лет назад попал в аварию и получил перелом позвоночника, воплотил в жизнь свою давнюю идею.

В 2006 году в Казахстане появилось общественное объединение инвалидов – центр "Независимая жизнь "ДОС", которое помогает пользователям инвалидных колясок социализироваться и вести полноценный образ жизни, сообщает Sputnik Казахстан.

В центре третий год работает инва-СТО - сервисное техническое обслуживание и ремонт инвалидных колясок. Один из специалистов – Ардак Оторбаев – сконструировал уникальную мойку для инвалидных колясок.