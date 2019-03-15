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В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

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© Видео Youtube/ RT на русском

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба.

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Сообщалось о гибели 49 человек и 50 раненых. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии.

В одной из мечетей стрельбу открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

Полиция Новой Зеландии попросила не распространять видеоролик, связанный со стрельбой в Крайстчерче, который, предположительно, снял стрелок.

Премьер Новой Зеландии также подтвердила, что в связи со стрельбой в городе Крайстчерче задержаны четыре человека.



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