Каждый клоп на счету: как сдавали "урожай" насекомых-вредителей в Очамчыре

В Очамчыре прошел первый день приема мраморного клопа, собранного механическим способом.

Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на совещании с участием российских коллег 4 марта сообщил, что в трех районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском - начнется механический сбор вредителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Доставить живыми или мертвыми: как прошел первый день приема клопа в Очамчыре

Прием вредителя был назначен на полдень, к этому времени люди, живущие в разных селах Очамчырского района, съезжались к администрации города. У кого-то были небольшие пакеты с вредителем, а у кого-то багажник в машине был набит мешками с живыми и уже мертвыми насекомыми.

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.