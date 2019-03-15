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Каждый клоп на счету: как сдавали "урожай" насекомых-вредителей в Очамчыре

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (113)
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© Sputnik / Бадрак Авидзба, Томас Тхайцук

В Очамчыре прошел первый день приема мраморного клопа, собранного механическим способом.

Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на совещании с участием российских коллег 4 марта сообщил, что в трех районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском - начнется механический сбор вредителя.

Прием мраморного клопа в Очамчыре, 15 марта 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Доставить живыми или мертвыми: как прошел первый день приема клопа в Очамчыре

Прием вредителя был назначен на полдень, к этому времени люди, живущие в разных селах Очамчырского района, съезжались к администрации города. У кого-то были небольшие пакеты с вредителем, а у кого-то багажник в машине был набит мешками с живыми и уже мертвыми насекомыми.

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей. 

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (113)

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Теги:
клоп


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